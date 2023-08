Kategoriemieten steigen erneut - um mehr als 5,5 Prozent

Die Kategoriemieten werden im August neuerlich angehoben. Diesmal steigen die Mieten um mehr als 5,5 Prozent, so die Arbeiterkammer (AK) im Ö1-"Morgenjournal". Es handle sich dabei um die vierte Erhöhung in den vergangenen 15 Monaten. Zu den Mietanpassungen kommt es, wenn die Inflation um mehr als 5 Prozent über der aktuellen Miete liegt. Die Kategoriemieten seien in den vergangenen 15 Monaten um rund ein Viertel gestiegen.

Aber auch bei privaten Mietwohnungen mit freier Zinsvereinbarung kommt es infolge der Inflation zur - je nach Vertrag - zur vierten bis sechsten Erhöhung in den vergangenen zwei Jahren. Hier richtet sich die Preisanpassung ebenfalls nach dem Verbraucherpreisindex. Im Schnitt würden Mieter hier etwa 1.400 Euro im Jahr mehr bezahlen. Die AK forderte erneut eine Mietpreisbremse und eine Mietrechtsreform.

