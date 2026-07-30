Katex AD vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Katex AD hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Katex AD ebenfalls 0,010 EUR je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at