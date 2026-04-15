EnBW Aktie
WKN: 522000 / ISIN: DE0005220008
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15.04.2026 06:24:00
Katherina Reiche: Ministerium bat EnBW um Argumente für Gaskraftwerke
Das Wirtschaftsministerium hat beim EnBW-Konzern Vorschläge bestellt, die Batteriespeicher bei den Auktionen für ein Strom-Backup benachteiligen würden. Im Lobbyregister wurde das erst nach Anfrage des SPIEGEL vermerkt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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