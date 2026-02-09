KATITAS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KATITAS hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 44,73 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KATITAS 34,21 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat KATITAS im vergangenen Quartal 40,00 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KATITAS 32,63 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at