KATITAS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KATITAS hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 38,14 JPY gegenüber 29,93 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat KATITAS im vergangenen Quartal 39,44 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KATITAS 32,90 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 159,43 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 122,22 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat KATITAS mit einem Umsatz von insgesamt 151,85 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 129,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17,23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at