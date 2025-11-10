KATITAS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KATITAS gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 40,01 JPY. Im Vorjahresviertel waren 31,81 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KATITAS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,35 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 32,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

