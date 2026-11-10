KATITAS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KATITAS hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 50,20 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KATITAS 40,01 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 46,03 Milliarden JPY gegenüber 37,35 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at