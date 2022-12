Katjes International übernimmt von Henkel Oral-Care-Geschäft

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Katjes -Gruppe verstärkt sich im Bereich Mund- und Zahnpflege und übernimmt von Henkel das sogenannte "Oral-Care"-Geschäft. Wie die Katjes International GmbH & Co. KG mitteilte, hat sie über ihre 100-prozentige Tochter Bübchen Bodycare den Bereich inklusive aller Markenrechte erworben, der unter anderem die Zahnpasta-Marken Theramed, Vademecum und Licor del Polo umfasst. Auch die Marke Antica Erboristeria mit dem Hauptmarkt Italien gehört dazu. Die erworbenen Marken erzielten 2021 einen Nettoumsatz von mehr als 50 Millionen Euro und seien profitabel, teilte Katjes International mit.

Finanzieren will Katjes die Übernahme "über ein Akquisitionsdarlehen sowie aus laufendem Cash Flow". Einer Unternehmenssprecherin zufolge wurden weitere finanzielle Details der Transaktion nicht veröffentlicht. Der Vollzug der Transaktion werde noch am selben Tag erwartet, teilte Katjes am Mittwochabend mit. Er stehe nicht unter aufschiebenden Bedingungen. Henkel ist derzeit dabei, die beiden Consumer-Bereiche Wasch-/Reinigungsmittel und Beauty Care zusammenzulegen und das Portfolio zu straffen.

