|
20.02.2026 06:31:28
Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanayi ve Ticaret stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanayi ve Ticaret hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 TRY gegenüber 0,210 TRY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 58,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 311,4 Millionen TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 492,7 Millionen TRY ausgewiesen.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,310 TRY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 TRY je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,25 Milliarden TRY gegenüber 1,34 Milliarden TRY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.