Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanayi ve Ticaret stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanayi ve Ticaret hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 TRY gegenüber 0,210 TRY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 58,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 311,4 Millionen TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 492,7 Millionen TRY ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,310 TRY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 TRY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,25 Milliarden TRY gegenüber 1,34 Milliarden TRY im Vorjahr ausgewiesen.

