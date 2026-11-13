KATO SANGYO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KATO SANGYO hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 39,84 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KATO SANGYO noch ein Gewinn pro Aktie von 92,06 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 313,33 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 305,43 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 488,67 JPY. Im letzten Jahr hatte KATO SANGYO einen Gewinn von 425,71 JPY je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 1 245,00 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1 214,27 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at