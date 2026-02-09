|
KATO SANGYO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
KATO SANGYO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 145,06 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 128,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 324,25 Milliarden JPY gegenüber 316,27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
