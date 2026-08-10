KATO SANGYO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KATO SANGYO hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 156,80 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KATO SANGYO noch ein Gewinn pro Aktie von 100,82 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 304,75 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 298,47 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at