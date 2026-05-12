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12.05.2026 06:31:29
KATO SANGYO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
KATO SANGYO hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 146,97 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KATO SANGYO noch ein Gewinn pro Aktie von 104,14 JPY in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KATO SANGYO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 302,67 Milliarden JPY im Vergleich zu 294,09 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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