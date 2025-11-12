KATO SANGYO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KATO SANGYO stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 92,06 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 121,03 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,75 Prozent auf 305,43 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 300,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 425,71 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 453,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1 214,27 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1 169,83 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at