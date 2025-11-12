|
12.11.2025 06:31:28
KATO SANGYO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
KATO SANGYO stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 92,06 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 121,03 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,75 Prozent auf 305,43 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 300,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 425,71 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 453,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 1 214,27 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1 169,83 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.