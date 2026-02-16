Kato Works: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kato Works hat am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 630,92 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 13,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,55 Milliarden JPY – ein Plus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kato Works 10,33 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at