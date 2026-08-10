Kato Works präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kato Works präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,59 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kato Works -44,060 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Kato Works 10,02 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,43 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at