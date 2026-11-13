Kato Works vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kato Works präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 58,05 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -93,000 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Kato Works mit einem Umsatz von insgesamt 14,29 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,29 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at