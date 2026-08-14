Katrina Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Katrina Group äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,49 Prozent auf 9,2 Millionen SGD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,2 Millionen SGD gelegen.

Redaktion finanzen.at