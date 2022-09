Kauf von Staatsanleihen: "Risiko für britische Finanzstabilität" - BoE greift ein

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Der Haushaltsplan der neuen britischen Regierung sorgt für Schockwellen am Finanzmarkt. Das Pfund rauscht in die Tiefe. Die Notenbank stemmt sich nun dagegen. Mit befristeten Anleihe-Käufen will sie nichts weniger als geordnete Marktbedingungen wiederherstellen.