Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Operativer Turbo 09.02.2026 10:34:39

Kaufempfehlung bestätigt: Berenberg traut Allianz-Aktie deutliches Kurswachstum zu

Kaufempfehlung bestätigt: Berenberg traut Allianz-Aktie deutliches Kurswachstum zu

Berenberg hebt das Kursziel für die Allianz an und setzt auf ein anhaltend hohes Tempo beim operativen Gewinn.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 431 auf 459 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Münchner lägen aktuell mit ihrer operativen Gewinnsteigerung von 8 Prozent wohl über dem bis 2027 angestrebten Tempo, schrieb Michael Huttner am Freitagabend. Er geht davon aus, dass der Versicherer das Tempo auch bis 2027 durchhält.

Am Montag verliert die Allianz-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 0,8 Prozent auf 384,10 Euro.

/rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 17:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Cyber-Risiko KI: Die Allianz stuft Künstliche Intelligenz als Gefahr für Unternehmen ein

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Allianz

mehr Nachrichten