Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Operativer Turbo
|
09.02.2026 10:34:39
Kaufempfehlung bestätigt: Berenberg traut Allianz-Aktie deutliches Kurswachstum zu
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 431 auf 459 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Münchner lägen aktuell mit ihrer operativen Gewinnsteigerung von 8 Prozent wohl über dem bis 2027 angestrebten Tempo, schrieb Michael Huttner am Freitagabend. Er geht davon aus, dass der Versicherer das Tempo auch bis 2027 durchhält.
Am Montag verliert die Allianz-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 0,8 Prozent auf 384,10 Euro.
/rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
HAMBURG (dpa-AFX Broker)
