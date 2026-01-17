BioNTech Aktie

BioNTech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Goldman Sachs überzeugt 17.01.2026 09:51:36

Kaufempfehlung für BioNTech-Aktie: Analysten prognostizieren Rally dank neuer Krebstherapien

Kaufempfehlung für BioNTech-Aktie: Analysten prognostizieren Rally dank neuer Krebstherapien

Goldman Sachs hat die BioNTech-Aktie deutlich hochgestuft. Während das Erbe der COVID-19-Impfstoffe in den Hintergrund rückt, gerät die Pipeline in der Krebsforschung ins Zentrum der Bewertung.

• Goldman Sachs stuft BioNTech hoch
• Neues Kursziel impliziert ein kräftiges Aufwärtspotenzial
• Für das Jahr 2026 werden sieben klinische Datenveröffentlichungen in der Spätphase (Late-Stage) erwartet

Strategische Neuausrichtung von BioNTech: Jenseits von COVID-19

Goldman Sachs hat am Freitag die Bewertung der BioNTech-Aktie angepasst. Die Einstufung wurde von "Neutral" auf "Buy" angehoben, das Kursziel wurde von 115 US-Dollar auf 142 US-Dollar hochgeschraubt. Die Analysten begründen ihre optimistische Einschätzung mit der klaren Positionierung von BioNTech im Bereich der Onkologie der nächsten Generation. Das Unternehmen konzentriert sich insbesondere auf bispezifische Antikörper (wie BNT327) und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs). Diese Technologien haben laut der Bank das Potenzial, die Wirksamkeit von Krebstherapien auf eine neue Stufe zu heben, nachdem Standardtherapien wie PD-1-Inhibitoren in Kombination mit Chemotherapie bereits vor Jahren etabliert wurden.

BioNTech zielt mit seinem breiten Portfolio auf einen Gesamtmarkt von über 100 Milliarden US-Dollar ab. Trotz bestehender Wettbewerbsrisiken durch andere Pharma-Riesen bietet BioNTech laut Goldman Sachs ein "einzigartiges Chance-Risiko-Verhältnis". Das Ziel des Unternehmens bleibt bestehen, bis zum Jahr 2030 zu einem Multi-Produkt-Onkologie-Unternehmen mit mehreren Marktzulassungen heranzureifen.

BioNTech-Aktie unter der Lupe: Analysten-Konsens und Marktdaten

Das allgemeine Stimmungsbild an der Wall Street ist derzeit sehr positiv. Laut aktuellen TipRanks-Daten wird die Aktie als "Strong Buy" eingestuft, basierend auf 12 Kaufempfehlungen und 3 Halteempfehlungen, wobei kein Analyst zum Verkauf rät. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 141,93 US-Dollar fast deckungsgleich mit der neuen Prognose von Goldman Sachs. Basierend auf dem NASDAQ-Schlusskurs vom Freitag (109 US-Dollar, +2,76 Prozent) ergibt sich daraus ein rechnerisches Potenzial von etwa 30,2 Potenzial.

Anleger blicken nun gespannt auf den 10. März, wenn das Management detaillierte Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr und einen aktualisierten Ausblick auf die Forschungsfortschritte im Jahr 2026 geben wird.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer zieht im mRNA-Patentstreit vor US-Gericht

Bildquelle: Thomas Lohnes/Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu BioNTech (ADRs)

mehr Analysen
11.12.25 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.25 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BioNTech (ADRs) 94,15 3,46% BioNTech (ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:52 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen