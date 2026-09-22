Kaufempfehlung gibt WACKER CHEMIE-Aktie frischen Auftrieb

Die Papiere von WACKER CHEMIE notierten zuletzt 3,03 Prozent höher bei 90,00 Euro. Mit rund 90 Euro erholten sie sich fast an ihre 21- und 50-Tage-Linien. Für etwas Schwung sorgte Analyst Abed Jarad von MWB Research mit seiner Kaufempfehlung beim Kursziel von 105 Euro. Damit hält er eine Rückkehr an das Jahreshoch für möglich.

Experte Jarad kam optimistisch aus dem Kapitalmarkttag der Bayern in der Vorwoche. Er habe den Wandel von kapazitätsbestimmtem Wachstum zu strikterer Mittelverwendung, höherer Rentabilität und optimierter Ausschöpfung vorhandener Assets manifestiert, so der Experte. Das Kosten- und Effizienzprogramm PACE bleibe der wichtigste Ergebnistreiber bei mittelfristig stärkeren Margenaussichten.

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FRANKFURT (dpa-AFX)