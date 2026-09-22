WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Jahreshoch in Sicht 22.09.2026 11:35:39

Kaufempfehlung gibt WACKER CHEMIE-Aktie frischen Auftrieb

Kaufempfehlung gibt WACKER CHEMIE-Aktie frischen Auftrieb

Die Aktien von WACKER CHEMIE haben ihr Kursplus am Dienstag ausgebaut.

Die Papiere von WACKER CHEMIE notierten zuletzt 3,03 Prozent höher bei 90,00 Euro. Mit rund 90 Euro erholten sie sich fast an ihre 21- und 50-Tage-Linien. Für etwas Schwung sorgte Analyst Abed Jarad von MWB Research mit seiner Kaufempfehlung beim Kursziel von 105 Euro. Damit hält er eine Rückkehr an das Jahreshoch für möglich.

Experte Jarad kam optimistisch aus dem Kapitalmarkttag der Bayern in der Vorwoche. Er habe den Wandel von kapazitätsbestimmtem Wachstum zu strikterer Mittelverwendung, höherer Rentabilität und optimierter Ausschöpfung vorhandener Assets manifestiert, so der Experte. Das Kosten- und Effizienzprogramm PACE bleibe der wichtigste Ergebnistreiber bei mittelfristig stärkeren Margenaussichten.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

WACKER CHEMIE-Aktie im Minus: Konzern hält an Werk in Tennessee fest

Bildquelle: WACKER Chemie

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

mehr Nachrichten

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

mehr Analysen
18.09.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
17.09.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
17.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

WACKER CHEMIE AG 90,30 3,97% WACKER CHEMIE AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX markiert neuen Höchststand -- DAX fester -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Dienstag zu. Die Aktienmärkte in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen