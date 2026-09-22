WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Jahreshoch in Sicht
|
22.09.2026 11:35:39
Kaufempfehlung gibt WACKER CHEMIE-Aktie frischen Auftrieb
Die Papiere von WACKER CHEMIE notierten zuletzt 3,03 Prozent höher bei 90,00 Euro. Mit rund 90 Euro erholten sie sich fast an ihre 21- und 50-Tage-Linien. Für etwas Schwung sorgte Analyst Abed Jarad von MWB Research mit seiner Kaufempfehlung beim Kursziel von 105 Euro. Damit hält er eine Rückkehr an das Jahreshoch für möglich.
Experte Jarad kam optimistisch aus dem Kapitalmarkttag der Bayern in der Vorwoche. Er habe den Wandel von kapazitätsbestimmtem Wachstum zu strikterer Mittelverwendung, höherer Rentabilität und optimierter Ausschöpfung vorhandener Assets manifestiert, so der Experte. Das Kosten- und Effizienzprogramm PACE bleibe der wichtigste Ergebnistreiber bei mittelfristig stärkeren Margenaussichten.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: WACKER Chemie
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
17.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
17.09.26
|WACKER CHEMIE-Aktie dennoch in Rot: Konzern schärft Strategie für profitables Wachstum (finanzen.at)
|
17.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
17.09.26
|ROUNDUP: Wacker Chemie beerdigt Ziele für 2030 - Lichtblick im Quartal (dpa-AFX)
|
17.09.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 93 Euro (dpa-AFX)
|
17.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.09.26
|AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie vorbörslich im Plus trotz reduzierter Ziele (dpa-AFX)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|90,30
|3,97%