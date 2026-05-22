DHL Group Aktie

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

Positive Analyse 22.05.2026 11:26:03

Kaufempfehlung treibt DHL-Aktie über 50-Euro-Marke

Nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank haben die Aktien von DHL am Freitag die Charthürde von 50 Euro getestet.

Mit plus 4,5 Prozent stiegen die Papiere der Bonner bis auf 50,06 Euro, bevor sie die Kräfte etwas verließen. Aktuell verzeichnet die DHL-Aktie im XETRA-Handel noch einen Zuwachs um 3,42 Prozent auf 49,55 Euro. Der Experte Harishankar Ramamoorthy signalisiert mit seinem Kursziel von 56 Euro aber noch Potenzial über das Jahreshoch von 51,72 Euro hinaus.

Er betonte in seiner Analyse die Stärke im Express-Geschäft. In einem unsicheren konjunkturellen und geopolitischen Umfeld profitiere der Logistiker von Selbsthilfemaßnahmen, einem guten Netzwerk und herausragender Preismacht. Der Analyst sieht den Zyklus für sinkende Gewinnschätzungen vor seinem Ende. Die DHL-Aktie notiere aufgrund der Sorgen vor KI-Disruption und Wettbewerb durch Amazon etwa 8 Prozent unter ihrem Februar-Hoch, doch seien diese Befürchtungen überzogen.

Knapp über 50 Euro gilt es allerdings noch einen charttechnischen Widerstand zu knacken: Den seit dem Jahreshoch Mitte Februar intakten Korrekturtrend.

/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

