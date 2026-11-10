Hannover Rück Aktie

Hannover Rück ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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Papier unter der Lupe 10.11.2026 17:04:49

Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet Hannover Rück-Aktie

Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet Hannover Rück-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Hannover Rück-Aktie durch DZ BANK.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hannover Rück von 314 auf 326 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Wenzel attestierte dem Rückversicherer in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein gutes drittes Quartal. Nun richte sich der Fokus auf den Investorentag am 25. November - mit einem erwarteten Ausblick auf das Jahr 2027 und mittelfristigen Zielen. Er rechnet damit, dass trotz der Preiserosion in der Schaden-Ru?ckversicherung steigende Gewinne in Aussicht gestellt werden. Die Bewertung der Papiere sei nach zuletzt guter Entwicklung nicht mehr so ungewöhnlich niedrig.

Aktienbewertung im Detail: Die Hannover Rück-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Hannover Rück legte um 16:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 296,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 73 048 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2026 um 17,0 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: istock/kryczka

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