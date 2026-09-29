Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Analyse im Fokus 29.09.2026 17:13:45

Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet Henkel vz-Aktie

Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet Henkel vz-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Henkel vz-Aktie durch DZ BANK.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel von 88 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er erwarte ein überzeugendes drittes Quartal mit positiven Mengen- und Preistrends in beiden Geschäftsbereichen, schrieb Thomas Maul in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das verbesserte Wachstums- und Margenprofil werde am Markt nicht ausreichend honoriert, woraus sich eine attraktive Einstiegsgelegenheit ergebe.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Henkel vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Henkel vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:57 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 73,94 EUR abwärts. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 141 903 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 9,8 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: iStockphoto

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