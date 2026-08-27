Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Analyse im Blick 27.08.2026 17:13:45

Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet Infineon-Aktie

Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet Infineon-Aktie

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Infineon-Aktie durch DZ BANK.

Die DZ Bank hat Infineon auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 77 Euro belassen. Für den Chiphersteller sei mit Blick auf das Thema Autonomes Fahren die breite Einführung von Level 2+/2++-Systemen wirtschaftlich relevanter als eine zunächst auf wenige Fahrzeuge begrenzte Einführung von Level 3 oder Level 4, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Softwaredefinierte Fahrzeuge hätten bereits 2025 rund 11 Prozent des Konzernumsatzes ausgemacht. Der zunehmende Funktionsumfang führe zu einer steigenden Nachfrage nach von Infineon angebotenen Komponenten. "Das KI-Geschäft bleibt der zentrale kurzfristige Wachstumstreiber und profitiert von einer sehr dynamischen Nachfrage."/ck/rob/he

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Infineon-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:57 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 57,01 EUR. 2 713 706 Infineon-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Anteilsschein 52,3 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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