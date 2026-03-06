adidas Aktie

adidas Aktie

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

Aktienempfehlung 06.03.2026 17:37:45

Kaufen für adidas-Aktie nach DZ BANK-Analyse

Diese Empfehlung gibt DZ BANK für die adidas-Aktie aus.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 240 auf 206 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Vertragsverlängerung mit Konzernchef Björn Gulden dürfte für Erleichterung sorgen, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gulden gelte am Kapitalmarkt als integraler Bestandteil der Adidas-Erfolgsstory. Mit der Veröffentlichung ermutigender Mittelfristziele habe Adidas zudem einen wertvollen Beitrag zur Erhöhung der Visibilität geliefert und Wachstumssorgen zerstreut. Seine Gewinnerwartungen habe er indes auch wegen Wechselkurs- und Zolleffekten reduziert, so der DZ-Bank-Experte.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 17:21 Uhr um 1,9 Prozent auf 142,40 EUR nach. Zuletzt wechselten 692 814 adidas-Aktien den Besitzer. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2026 15,8 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

