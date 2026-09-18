Kaufen für Allianz-Aktie nach DZ BANK-Analyse

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Allianz von 486 auf 495 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Münchner böten die "attraktive Kombination von hohen Ausschüttungen und Gewinnwachstum", schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Er hob seine Gewinnschätzungen nach dem guten zweiten Quartal.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Allianz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:26 Uhr um 1,6 Prozent auf 444,10 EUR nach. Zuletzt wechselten 336 747 Allianz-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 19,0 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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