Kaufen für Henkel vz-Aktie nach DZ BANK-Analyse

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel von 90 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bereich Consumer Brands sollte im vierten Quartal mit einer positiven Mengen- und Preisentwicklung das Investorenvertrauen stärken, schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Um die gedämpfte Konsumstimmung und die verhaltene Entwicklung der Einkaufsmanagerindizes in den westlichen Märkten besser zu reflektieren, habe er jedoch seine Prognosen für 2026 reduziert.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie notierte um 16:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 68,36 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 182 517 Henkel vz-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 fiel die Aktie um 16,8 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 15:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 15:48 / MESZ



