Kaufen für Rheinmetall-Aktie nach DZ BANK-Analyse

DZ BANK hat die Rheinmetall-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall von 2385 auf 2290 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der geplante Verkauf des zivilen Geschäfts sei zu begrüßen, schrieb Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als fokussierter Anbieter von Verteidigungstechnik dürfte das Rüstungsunternehmen mittelfristig noch attraktivere Wachstumsraten aufweisen. Die Bewertung sei attraktiv.

Aktienbewertung im Detail: Die Rheinmetall-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 12:06 Uhr 1,9 Prozent. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 141 223 Rheinmetall-Aktien.

