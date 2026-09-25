adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Bewertung im Blick
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25.09.2026 14:07:45
Kaufen-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK
Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas nach dem Innovationstag beim fairen Aktienwert von 205 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Sportartikelkonzern habe in seinen Fokus-Sportarten eine eindrucksvolle Produktpipeline präsentiert, schrieb Thomas Maul am Freitag. Im Lifestyle-Schuhsegment könne sich das Wachstum ab dem Schlussquartal mit Sneakern der Serien Stan Smith und Superstar beschleunigen. Die niedrige Bewertung der Aktie spiegele die Qualitäten von Adidas nicht ausreichend wider.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der adidas-Aktie zur Zeit der Analyse
Um 13:51 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 146,10 EUR zu. Zuletzt wurden über XETRA 133 934 adidas-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 12,0 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 10:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu adidas
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17:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
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17:58
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
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17:58
|XETRA-Handel: DAX bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
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15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in Grün (finanzen.at)
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15:58
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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15:58
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags stärker (finanzen.at)
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12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
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12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|13:16
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|10:18
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|13:16
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|10:18
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|13:16
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|10:18
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|146,60
|2,84%
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