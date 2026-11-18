Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Aktie unter der Lupe
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18.11.2026 16:19:47
Kaufen-Note für Merck-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Merck KGaA von 178 auf 179 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Wachstum und Zukäufe prägten den mit Vorlage der Quartalszahlen angehobenen Ausblick, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung.
Aktienanalyse online: Die Merck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Merck-Aktie notierte um 16:03 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 150,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 73 991 Merck-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 25,3 Prozent aufwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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