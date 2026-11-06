Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Rheinmetall-Analyse im Fokus
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06.11.2026 10:52:51
Kaufen-Note für Rheinmetall-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK
Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Rheinmetall von 1705 auf 1205 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Enttäuschung nach der jüngsten Gewinnwarnung resultiere aus temporären Verschiebungen, nicht aus strukturellen Änderungen, hob Holger Schmidt am Freitag hervor. Um die Unsicherheit zu reflektieren, reduzierte er seine Langfristannahmen für den Rüstungshersteller, sieht nach dem Kursru?cksetzer aber Aufholpotenzial hin zu seinem neuen fairen Wert für die Aktie.
Aktienbewertung im Detail: Die Rheinmetall-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:36 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 815,90 EUR abwärts. Bisher wurden heute 128 262 Rheinmetall-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 47,2 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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