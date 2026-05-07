Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
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07.05.2026 17:34:46
Kaufen-Note für Vonovia SE-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK
Die DZ Bank hat die Einstufung für Vonovia nach der Vorlage von Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Die Immobiliengruppe habe im Kerngeschäft Vermietung sehr solide abgeschnitten, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Vonovia SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Vonovia SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 17:18 Uhr um 1,3 Prozent auf 22,68 EUR ab. Bisher wurden heute 2 023 433 Vonovia SE-Aktien gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 7,6 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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