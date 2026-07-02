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Aktie auf dem Prüfstand 02.07.2026 13:07:45

Kaufen von DZ BANK für adidas-Aktie

Kaufen von DZ BANK für adidas-Aktie

DZ BANK-Analyst Thomas Maul hat eine ausführliche Untersuchung des adidas-Papiers durchgeführt.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 208 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die hohe Markenbegehrlichkeit und die Effekte der Fußball-WM sollten dem Sportartikelkonzern im zweiten Quartal währungsbereinigt zweistellige Umsatzwachstumsraten in fast allen Regionen bescheren, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern würde ihn eine leichte Erhöhung der Jahresziele nicht überraschen. Der Experte schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:51 Uhr 1,3 Prozent auf 183,30 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 179 306 adidas-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 10,5 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

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