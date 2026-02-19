Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktie im Blick 19.02.2026 17:34:46

Kaufen von DZ BANK für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Kaufen von DZ BANK für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DZ BANK-Analyst Thorsten Wenzel hat eine umfassende Analyse des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 640 Euro belassen. Das Marktumfeld in der Schaden-Rückversicherung sei zwar noch attraktiv, werde aber absehbar schwieriger, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewinnziele des Rückversicherers für die kommenden Jahre werte er vor diesem Hintergrund klar positiv.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 17:18 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 535,60 EUR. Zuletzt wechselten 165 006 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 4,7 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

mehr Nachrichten