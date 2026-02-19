Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Aktie im Blick
|
19.02.2026 17:34:46
Kaufen von DZ BANK für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 640 Euro belassen. Das Marktumfeld in der Schaden-Rückversicherung sei zwar noch attraktiv, werde aber absehbar schwieriger, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewinnziele des Rückversicherers für die kommenden Jahre werte er vor diesem Hintergrund klar positiv.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zur Zeit der Analyse
Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 17:18 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 535,60 EUR. Zuletzt wechselten 165 006 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 4,7 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser)
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
