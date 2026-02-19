Kaufen von DZ BANK für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DZ BANK-Analyst Thorsten Wenzel hat eine umfassende Analyse des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 640 Euro belassen. Das Marktumfeld in der Schaden-Rückversicherung sei zwar noch attraktiv, werde aber absehbar schwieriger, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewinnziele des Rückversicherers für die kommenden Jahre werte er vor diesem Hintergrund klar positiv.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte um 17:18 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 535,60 EUR. Zuletzt wechselten 165 006 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 4,7 Prozent.

