Kaufen von DZ BANK für Siemens Healthineers-Aktie

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens Healthineers von 55 auf 53 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Temporärer Gegenwind verdecke die operative Ertragskraft des Herstellers von Medizintechnik, schrieb Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Technologisch sei das Unternehmen "extrem stark", der Gewinn habe deutliches Wachstumspotenzial.

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 15:27 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 39,64 EUR abwärts. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 572 791 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 9,6 Prozent abwärts.

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



