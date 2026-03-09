Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Analyse im Blick
|
09.03.2026 15:43:46
Kaufen von DZ BANK für Siemens Healthineers-Aktie
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens Healthineers von 55 auf 53 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Temporärer Gegenwind verdecke die operative Ertragskraft des Herstellers von Medizintechnik, schrieb Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Technologisch sei das Unternehmen "extrem stark", der Gewinn habe deutliches Wachstumspotenzial.
Aktienauswertung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 15:27 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 39,64 EUR abwärts. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 572 791 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 9,6 Prozent abwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|09.03.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
