Kaufen von DZ BANK für Vonovia SE-Aktie

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vonovia von 31 auf 22,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Zinsanstieg bremse den Immobilienkonzern in diesem Jahr und auch die mittelfristigen Ziele für 2028, schrieb Karsten Oblinger in einer Studie am Mittwoch. Der Experte senkte daher die Schätzungen. Die Vergesellschaftungsdebatte in Berlin mit dem Fokus auf rund 130.000 Vonovia-Wohnungen bleibe ein spürbarer Belastungsfaktor.

Aktieninformation im Fokus: Die Vonovia SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 17:35 Uhr 0,6 Prozent auf 17,01 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2 397 453 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 26,6 Prozent zurück.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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