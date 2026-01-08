08.01.2026 16:01:46

Kaufland ruft Spinat wegen möglicher Plastikteilchen zurück

NECKARSULM (dpa-AFX) - Wegen möglicher Fremdkörper aus Plastik in Tiefkühlspinat ruft der Discounter Kaufland ein Produkt seiner Eigenmarke zurück. Es handele sich um K-Classic Spinat gehackt, erntefrisch tiefgefroren, 1.000 Gramm, mit der Identifikationsnummer GTIN 4337185811425 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum Oktober 2027, teilte das Unternehmen in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) mit.

Das betroffene Produkt betreffe die Charge L5435 DD. Es wurde in ganz Deutschland verkauft und stammt von dem belgischen Hersteller Flanders Best NV. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt Plastikfremdkörper enthalten seien. Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Spinat nicht essen. Das entsprechende Produkt wurde bereits aus dem Verkauf genommen. Es kann in allen Kaufland-Filialen zurückgegeben werden./ols/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:34 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen weiter im Höhenflug -- Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen