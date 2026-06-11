Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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11.06.2026 23:51:43
Kauflaune auch wegen SpaceX : Wall Street reagiert euphorisch auf Trumps Iran-Äußerungen
Der US-Präsident kündigt eine Einigung mit dem Iran an - und löst damit an der Wall Street Erleichterung aus. Die mehrtägige Durststrecke ist beendet, auch für den zuletzt arg gebeutelten Nasdaq geht es wieder deutlich nach oben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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