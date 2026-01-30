|
Kaufman et Broad SA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Kaufman et Broad SA hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 EUR, nach 0,710 EUR im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 391,3 Millionen EUR gegenüber 375,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,73 EUR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,50 Prozent auf 1,14 Milliarden EUR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,08 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
