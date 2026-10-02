Kaufman et Broad SA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kaufman et Broad SA hat am 30.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Mit einem EPS von 0,51 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Kaufman et Broad SA mit 0,510 EUR je Aktie genauso viel verdiente.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kaufman et Broad SA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 229,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 245,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at