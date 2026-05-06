Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
06.05.2026 18:23:59
Kauft der Bund Anteile zurück?: Finanzministerium nennt Commerzbank-Übernahme "inakzeptabel"
Unbeabsichtigt öffnete die deutsche Bundesregierung der italienischen Großbank Unicredit einst die Tür zur Übernahme der Commerzbank. Anderthalb Jahre später überlegt der Bund anscheinend, diese Tür wieder zuzudrücken - unter enormem finanziellem Aufwand.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|21.04.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|17.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|17.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Commerzbank Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|09.04.26
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|17.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank AG (spons. ADRs)
|35,80
|-2,19%
|Commerzbank
|36,41
|-1,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.