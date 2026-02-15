Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
15.02.2026 16:03:53
Kauft der Papst Amazon-Aktien?: Vatikanbank macht dem Dax moralische Konkurrenz
Die ehemalige Skandalbank des Vatikan gibt erstmals Aktienindizes heraus. Der moralische Anspruch ist hoch, die Rendite auch. Die Aktienauswahl wirft Fragen auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
13.02.26
|Amazon-Aktie fällt nach Microsoft: Nächster Tech-Titel im Bärenmarkt (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
11.02.26