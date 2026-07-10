Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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10.07.2026 10:43:00
Kaum bekannt: Apple Watch trackt Stunden, die man in der Sonne verbringt
Zu viele Menschen kommen zu wenig in die Natur oder auch nur aus dem Haus und Büro heraus. Die Apple Watch kann hier erzieherisch wirken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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