CCS Aktie
WKN: A0B5SU / ISIN: JP3346990009
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10.06.2026 11:07:48
Kaum Emissionen reduziert: CCS-Prestigeprojekt in Norwegen hat enttäuschende Klimabilanz
Viele Menschen setzen bei der Klimarettung auf die technische Lösung CCS. Daher wird dem Modellprojekt des deutschen Unternehmens Heidelberg Materials in Norwegen große Bedeutung beigemessen. Die können im ersten Jahr allerdings kaum erfüllt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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