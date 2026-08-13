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ATX Prime-Marktbericht 13.08.2026 15:58:51

Kaum Veränderungen: ATX Prime bewegt sich am Donnerstagnachmittag seitwärts

Kaum Veränderungen: ATX Prime bewegt sich am Donnerstagnachmittag seitwärts

Der ATX Prime zeigt sich aktuell kaum verändert.

Um 15:42 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,00 Prozent stärker bei 3 304,70 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 3 304,53 Punkte an der Kurstafel, nach 3 304,63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 3 299,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 318,82 Punkten erreichte.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 0,816 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3 179,31 Punkte. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 13.05.2026, einen Stand von 2 909,21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, stand der ATX Prime bei 2 361,64 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 24,32 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3 337,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 38,89 Prozent auf 2,50 EUR), Semperit (+ 2,33 Prozent auf 15,40 EUR), CA Immobilien (+ 1,25 Prozent auf 24,30 EUR), FACC (+ 1,21 Prozent auf 16,70 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,74 Prozent auf 122,80 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Kapsch TrafficCom (-2,51 Prozent auf 4,66 EUR), AT S (AT&S) (-2,18 Prozent auf 161,60 EUR), Lenzing (-1,91 Prozent auf 23,15 EUR), Frequentis (-1,82 Prozent auf 75,40 EUR) und Wienerberger (-1,81 Prozent auf 20,60 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 150 031 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 46,731 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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CA Immobilien 23,95 0,00% CA Immobilien
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FACC AG 17,22 2,62% FACC AG
Frequentis 72,80 -2,67% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 4,66 0,00% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 23,15 0,22% Lenzing AG
OMV AG 65,50 0,15% OMV AG
Semperit AG Holding 15,75 1,61% Semperit AG Holding
Wienerberger AG 20,72 1,07% Wienerberger AG
Wolford AG 2,30 0,00% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 4,03 -1,47% ZUMTOBEL AG

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