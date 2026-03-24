Kaum Veränderungen: ATX Prime mittags mit Verschnaufpause

Beim ATX Prime stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Am Dienstag bewegt sich der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,00 Prozent fester bei 2 613,31 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,007 Prozent fester bei 2 613,43 Punkten, nach 2 613,25 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 618,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 593,93 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 24.02.2026, bei 2 838,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, mit 2 604,50 Punkten bewertet. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 24.03.2025, einen Stand von 2 156,21 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,69 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Lenzing (+ 1,80 Prozent auf 22,60 EUR), Flughafen Wien (+ 1,57 Prozent auf 51,80 EUR), CA Immobilien (+ 1,45 Prozent auf 23,72 EUR), Telekom Austria (+ 1,33 Prozent auf 9,12 EUR) und OMV (+ 1,02 Prozent auf 59,25 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-7,14 Prozent auf 2,60 EUR), AT S (AT&S) (-6,12 Prozent auf 48,35 EUR), Schoeller-Bleckmann (-4,06 Prozent auf 33,05 EUR), Frequentis (-3,79 Prozent auf 66,00 EUR) und Polytec (-3,45 Prozent auf 3,36 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 145 848 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 35,539 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,58 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at