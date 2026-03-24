Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Marktbericht
|
24.03.2026 12:27:32
Kaum Veränderungen: ATX Prime mittags mit Verschnaufpause
Am Dienstag bewegt sich der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,00 Prozent fester bei 2 613,31 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,007 Prozent fester bei 2 613,43 Punkten, nach 2 613,25 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 618,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 593,93 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 24.02.2026, bei 2 838,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, mit 2 604,50 Punkten bewertet. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 24.03.2025, einen Stand von 2 156,21 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,69 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Lenzing (+ 1,80 Prozent auf 22,60 EUR), Flughafen Wien (+ 1,57 Prozent auf 51,80 EUR), CA Immobilien (+ 1,45 Prozent auf 23,72 EUR), Telekom Austria (+ 1,33 Prozent auf 9,12 EUR) und OMV (+ 1,02 Prozent auf 59,25 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-7,14 Prozent auf 2,60 EUR), AT S (AT&S) (-6,12 Prozent auf 48,35 EUR), Schoeller-Bleckmann (-4,06 Prozent auf 33,05 EUR), Frequentis (-3,79 Prozent auf 66,00 EUR) und Polytec (-3,45 Prozent auf 3,36 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX Prime
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 145 848 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 35,539 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,58 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lenzing AG
|
24.03.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.03.26
|Handel in Wien: ATX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.03.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
24.03.26
|ATX-Handel aktuell: Das macht der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
24.03.26
|EQS-AFR: Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
24.03.26
|EQS-AFR: Lenzing AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
24.03.26
|Handel in Wien: ATX klettert mittags (finanzen.at)
|
24.03.26
|Kaum Veränderungen: ATX Prime mittags mit Verschnaufpause (finanzen.at)