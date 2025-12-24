CAC 40

8 103,58
-0,27
0,00 %
<
CAC 40-Kursverlauf 24.12.2025 15:57:52

Kaum Veränderungen: CAC 40 am Mittwochnachmittag an Nulllinie

Kaum Veränderungen: CAC 40 am Mittwochnachmittag an Nulllinie

Der Handel in Paris verläuft am Nachmittag in ruhigen Bahnen.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,00 Prozent fester bei 8 103,58 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,454 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,067 Prozent höher bei 8 109,30 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 103,85 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 103,58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 135,71 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Auf Wochensicht fiel der CAC 40 bereits um 0,393 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 24.11.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 959,67 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.09.2025, wurde der CAC 40 mit 7 827,45 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 282,69 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,60 Prozent aufwärts. Bei 8 314,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Punkten erreicht.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Crédit Agricole-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 0 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 309,850 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,93 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent bei der Carrefour-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 103,58 0,00%

