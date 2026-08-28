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SIX-Handel im Blick 28.08.2026 15:58:54

Kaum Veränderungen: SMI notiert um Schlusskurs vonDonnerstag

Kaum Veränderungen: SMI notiert um Schlusskurs vonDonnerstag

Am Nachmittag agieren die Börsianer in Zürich vorsichtiger.

Um 15:41 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,00 Prozent stärker bei 14 384,02 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,681 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,388 Prozent fester bei 14 440,18 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 384,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 460,05 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 380,43 Zählern.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 0,447 Prozent zurück. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 28.07.2026, einen Stand von 14 571,33 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 13 504,76 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Stand von 12 219,20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,58 Prozent. 14 669,51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Richemont (+ 2,09 Prozent auf 195,05 CHF), Givaudan (+ 1,74 Prozent auf 3 331,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,66 Prozent auf 220,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,36 Prozent auf 80,36 CHF) und Sika (+ 0,99 Prozent auf 193,45 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Roche (-1,65 Prozent auf 358,00 CHF), Alcon (-1,51 Prozent auf 57,58 CHF), Partners Group (-0,80 Prozent auf 745,80 CHF), Novartis (-0,77 Prozent auf 123,68 CHF) und Lonza (-0,37 Prozent auf 586,20 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 570 483 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 312,561 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

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ABB (Asea Brown Boveri) 85,66 1,44% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 61,58 -0,74% Alcon AG
Givaudan AG 3 565,00 1,97% Givaudan AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 235,60 1,64% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lonza AG (N) 625,80 -0,29% Lonza AG (N)
Novartis AG 131,82 -0,74% Novartis AG
Partners Group AG 796,40 -0,70% Partners Group AG
Richemont 207,90 1,86% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 383,00 -1,36% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 207,20 1,27% Sika AG
Swiss Re AG 151,00 1,17% Swiss Re AG
UBS 46,90 0,49% UBS

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SMI 14 398,52 0,10%

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